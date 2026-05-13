Pharmageschäft

Merck rechnet nach gutem Jahresstart mit mehr

Beim Darmstädter Konzern lief es zu Jahresbeginn besser als erwartet. Der neue Vorstandschef hebt die Prognose für das Gesamtjahr an.

Die Geschäfte laufen bei Merck besser als gedacht. Foto: Arne Dedert/dpa
Die Geschäfte laufen bei Merck besser als gedacht.

Darmstadt (dpa) - Der Darmstädter Merck-Konzern hat zum Jahresstart negativen Wechselkurseffekten und Umsatzrückgängen bei wichtigen Medikamenten getrotzt. «Auf Grundlage unserer Leistung im ersten Quartal und der aktuellen Marktbedingungen heben wir unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 an», sagte der neue Konzernchef Kai Beckmann laut Mitteilung. Der Manager hatte das Ruder Anfang Mai von Belen Garijo übernommen, die an die Spitze des französischen Pharmakonzerns Sanofi gewechselt ist.

Bild

Das Management erwartet nun für 2026 einen Umsatz in der Bandbreite von 20,4 bis 21,4 Milliarden Euro. Zuvor standen 20,0 bis 21,1 Milliarden Euro im Plan. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 5,7 bis 6,1 Milliarden Euro herauskommen, statt wie zuvor geplant bei 5,5 bis 6,0 Milliarden.

Im ersten Quartal war Mercks Umsatz um 2,8 Prozent auf gut 5,1 Milliarden Euro zurückgegangen, das hatte seinen Grund auch in ungünstigen Wechselkursen. Organisch wuchs der Erlös um 2,9 Prozent. Das operative Ergebnis lag mit 1,53 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Analysten hatten hier mit einem größeren Rückgang gerechnet. Dabei profitierte der Laborzulieferer und Pharma- und Technologiehersteller auch von einem positiven Einmaleffekt in der Elektroniksparte. Unter dem Strich ging der Gewinn aber um gut 9 Prozent auf 669 Millionen Euro zurück.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwacher Dollar: Merck erwartet Gewinnrückgang
Pharmabranche

Schwacher Dollar: Merck erwartet Gewinnrückgang

Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern erwartet ein schwieriges Geschäftsjahr. Gründe sind ein schwacher US-Dollar und verstärkte Konkurrenz bei einem wichtigen Medikament.

05.03.2026

Merck setzt auf Milliarden-Deal für Wachstumsschub
Pharma

Merck setzt auf Milliarden-Deal für Wachstumsschub

Seltene Tumore im Fokus, KI-Chips als Chance: Merck will mit frischen Ideen und neuem Chef den Umsatz steigern. Doch das große Umsatzziel bleibt außer Reichweite.

16.10.2025

Schwacher Dollar belastet Pharma-Konzern Merck
Chemie- und Pharma-Branche

Schwacher Dollar belastet Pharma-Konzern Merck

Währungseffekte sorgen bei Merck für ein durchwachsenes Quartal. Während die Elektroniksparte schwächelt, legen Labor- und Pharmageschäft wieder zu. Welche Medikamente besonders ziehen.

07.08.2025

Merck setzt auf KI - Ziele für Pharmasparte eingedampft
Darmstädter Dax-Konzern

Merck setzt auf KI - Ziele für Pharmasparte eingedampft

Nach einem deutlichen Gewinnrückgang 2023 will Merck wieder zulegen. Dabei setzt das Dax-Unternehmen auf den Boom um Künstliche Intelligenz und Halbleiter. Im Pharmageschäft sieht es dagegen mau aus.

17.10.2024

Pharma

Merck erleidet Flop mit Hoffnungsträger: Aktie bricht ein

06.12.2023