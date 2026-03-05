Pharmabranche

Schwacher Dollar: Merck erwartet Gewinnrückgang

Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern erwartet ein schwieriges Geschäftsjahr. Gründe sind ein schwacher US-Dollar und verstärkte Konkurrenz bei einem wichtigen Medikament.

Merck-Chefin Belén Garijo legt zum letzten Mal die Bilanz vor, im Frühjahr wird sie Chefin des französischen Pharmariesen Sanofi. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Merck-Chefin Belén Garijo legt zum letzten Mal die Bilanz vor, im Frühjahr wird sie Chefin des französischen Pharmariesen Sanofi. (Archivbild)

Darmstadt (dpa) - Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck stellt sich wegen harter Konkurrenz und des schwachen US-Dollars auf schwierige Zeiten ein. Dieses Jahr dürfte der Umsatz mit 20,0 bis 21,1 Milliarden Euro bestenfalls das Vorjahresniveau erreichen, teilte der Dax-Konzern mit. Im Tagesgeschäft erwartet das Unternehmen vor Sondereffekten mit 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro einen Ergebnisrückgang. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Erheblichen Gegenwind erwartet Merck vom schwachen Dollar, der unter US-Präsident Donald Trump deutlich an Wert verloren hat. Wegen seiner aggressiven Zollpolitik hat das Vertrauen in die Vereinigten Staaten an den Finanzmärkten gelitten, der Dollar ist zum Euro so schwach wie seit Jahren nicht. Da Merck rund ein Viertel seines globalen Jahresumsatzes in den USA macht, trifft das die Darmstädter spürbar. Dort beschäftigt der Konzern rund 14.000 Menschen - mehr als am Hauptsitz in Darmstadt. Zudem stellt sich Merck darauf ein, dass ab März US-Umsätze mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad wegfallen wegen des Wettbewerbs durch Nachahmerarzneien.

Gewinn 2025 deutlich gesunken

Schon im vergangenen Jahr hatten der schwache Dollar und Effekte bei asiatischen Währungen Merck belastet. 2025 ging der Umsatz um 0,3 Prozent auf 21,1 Milliarden Euro zurück, während der Gewinn im Tagesgeschäft nur leicht wuchs. Nach Steuern musste Merck einen Gewinnrückgang um rund 6 Prozent auf gut 2,6 Milliarden hinnehmen. 

«Wir haben 2025 erneut unsere Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt – trotz erheblicher geopolitischer Herausforderungen und starker Währungsgegenwinde», sagte die scheidende Merck-Chefin Belen Garijo, die Ende April Chefin des französischen Pharmakonzern Sanofi werden soll. Die Dividende für die Merck-Aktionäre soll mit 2,20 Euro je Anteil stabil bleiben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze von Sanofi
Pharmabranche

Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze von Sanofi

Beim Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern endet die Zeit von Chefin Belen Garijo. Nun übernimmt sie den Chefposten beim französischen Pharmariesen Sanofi, der auch in Frankfurt groß ist.

12.02.2026

Chefwechsel bei Merck: Beckmann folgt auf Garijo
Pharmabranche

Chefwechsel bei Merck: Beckmann folgt auf Garijo

Beim Pharma- und Technologiekonzern übernimmt im nächsten Jahr ein neuer Chef. Der neue Mann an der Spitze kommt aus den eigenen Reihen - und ist ein echtes Urgestein bei dem Familienunternehmen.

25.09.2025

Schwacher Dollar belastet Pharma-Konzern Merck
Chemie- und Pharma-Branche

Schwacher Dollar belastet Pharma-Konzern Merck

Währungseffekte sorgen bei Merck für ein durchwachsenes Quartal. Während die Elektroniksparte schwächelt, legen Labor- und Pharmageschäft wieder zu. Welche Medikamente besonders ziehen.

07.08.2025

Milliardendeal: Merck übernimmt Krebsspezialist Springworks
Pharmabranche

Milliardendeal: Merck übernimmt Krebsspezialist Springworks

Der Pharmakonzern stärkt sein Geschäft mit Krebsarzneien. Für den US-Krebsspezialisten Springworks zahlt Merck rund drei Milliarden Euro. Die Darmstädter haben es vor allem auf ein Feld abgesehen.

28.04.2025

Merck übernimmt Spezialisten für Zellkulturmodelle
Pharmabranche

Merck übernimmt Spezialisten für Zellkulturmodelle

Der Darmstädter Dax-Konzern stärkt sich mit der nächsten Übernahme. Dabei geht es auch um das Ziel, eines Tages in der Forschung ohne Tierversuche auszukommen.

17.12.2024