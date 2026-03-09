Wahlnachlese

Merz fordert «Balance» zwischen CDU und Grünen in Stuttgart

Bei der ersten Landtagswahl des Jahres im Südwesten verfehlt die Kanzlerpartei den erhofften Sieg knapp - was folgt daraus aus Sicht der Bundesspitze?

CDU-Chef und Kanzler Friedrich Merz pocht auf eine «Balance» zwischen CDU und Grünen in Baden-Württemberg. Foto: Michael Kappeler/dpa
CDU-Chef und Kanzler Friedrich Merz pocht auf eine «Balance» zwischen CDU und Grünen in Baden-Württemberg.

Berlin (dpa) - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat den Grünen zum Sieg bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gratuliert, stellt aber zugleich das Patt bei der Zahl der Sitze heraus. Die deutlichen Zugewinne der CDU und die Gleichzahl der Mandate müssten «in der Regierungspolitik und vorher in einem möglichen Koalitionsvertrag sich in einer Balance abbilden», sagte der Kanzler nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin mit Blick auf ein mögliches grün-schwarzes Bündnis. 

Mit Blick auf mögliche Folgen der Landtagswahl auf die Arbeit der schwarz-roten Bundesregierung sagte Merz, er habe mit den SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas telefoniert. «Wir sind uns einig, dass dieses Ergebnis keine Auswirkungen auf die Koalition hier in Berlin haben wird.»

Bei der Wahl am Sonntag hatten die Grünen mit 30,2 Prozent knapp Platz eins vor der CDU mit 29,7 Prozent erreicht. Im neuen Landtag kommen aber beide Fraktionen auf jeweils 56 Mandate. Die SPD war auf 5,5 Prozent abgesackt.

