Merz schließt Werk in Hessen und verlagert nach Dessau

Darmstadt/Dessau-Roßlau (dpa) - Der Pharmakonzern Merz will seinen Standort im hessischen Reinheim in den kommenden Jahren schließen und die Produktion auf den Standort in Sachsen-Anhalt konzentrieren. Merz habe beschlossen, alle notwendigen Schritte einzuleiten, um das Werk Reinheim in einigen Jahren zu schließen und die Aktivitäten dort nach Dessau zu verlagern, sagte eine Konzernsprecherin auf Anfrage. Zunächst hatte das «Darmstädter Echo» berichtet. Nach Angaben des Landkreises Darmstadt-Dieburg sind etwa 230 Arbeitsplätze von den Plänen betroffen. Das Unternehmen ist unter anderem bekannt für seine Marken Tetesept und Merz Spezial Dragees.