«Marco Polo» preist Dessau, Chemnitz und Wuppertal an

Ostfildern (dpa) - Design-Fans sollten sich Dessau nächstes Jahr nicht entgehen lassen: Das rät der neue «Marco Polo Trendguide 2025». Die Bauhaus-Stadt in Sachsen-Anhalt belegt in dem neuen Buch Platz eins bei den 15 besten Reisetrends fürs kommende Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dahinter rangieren zum Beispiel Wuppertal und Chemnitz, das sogenannte sächsische Manchester.