Chemnitz ist Kulturhauptstadt - großes Fest am 18. Januar

Chemnitz (dpa) - Der Countdown läuft: Am 18. Januar läutet Chemnitz mit einem großen Fest das Jahr als Kulturhauptstadt Europas ein. Dazu werden etwa 80.000 Besucher in der Innenstadt erwartet. Details zur großen Eröffnungsshow am Marx-Monument mit prominenten Gästen wollen die Verantwortlichen noch nicht verraten. «Das wird eine große Überraschung», sagte Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke der Deutschen Presse-Agentur dpa.