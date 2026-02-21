Merz-Show: Gibt der Parteitag Hagel den finalen Schub?

Große Parteitage generieren Aufmerksamkeit, deshalb werden sie gern vor Wahlen veranstaltet. 500 Journalisten hatten sich akkreditiert für die Veranstaltung in der Messe, aus dem In- und Ausland. So ein Riesenforum hat Hagel, immer noch relativ unbekannt im Land, selten. In der heißen Wahlkampfphase kann das nur von Vorteil sein. Der 37-Jährige konnte sich als Gastgeber profilieren, nette Bilder generieren, war auch in Nachrichtensendungen mit breitem Publikum neben Bundeskanzler Friedrich Merz zu sehen. Merz rief ihn selbstbewusst schon zum nächsten Ministerpräsidenten im Südwesten aus. Hagel dürfte auf jeden Fall an Bekanntheit gewonnen haben.



Hagel darf in der Messe nur ein Grußwort halten - aber die paar Minuten nutzt er auf der großen Bühne. Er will Zuversicht versprühen - und präsentiert sich als Mann der Mitte und der Vernunft, der zwischen der «Radikalität» der AfD und der «Ideologie» der Grünen steht. Er greift die Grünen und die AfD an. Die Grünen würden die Wirtschaft auf ihre Wahlplakate schreiben, aber im Europäischen Parlament gegen das Mercosur-Abkommen stimmen – und dabei noch gemeinsame Sache mit der AfD machen. Und die AfD wolle raus aus Europa - die müsse man schlagen, mit denen werde die CDU niemals koalieren. Hagels Attacken stechen heraus - besonders weil Merz im Anschluss deutlich länger, aber auch deutlich staatstragender spricht.



Vor allem ein politisches Signal soll von Stuttgart ausgehen. Stärke und Entschlossenheit soll demonstriert werden, um den Wahlkämpfern Rückenwind zu geben. «Wenn wir geschlossen sind, dann können wir alles gemeinsam erreichen», gibt Merz den Ton vor zu Beginn des Parteitreffens.



So ein wenig Geschlossenheit und Selbstvergewisserung sei auch gut, um Nervosität abzubauen, sagt einer aus der Südwest-CDU. Denn die sei so kurz vor der Wahl bei den Abgeordneten vorhanden, auch wenn die Christdemokraten noch deutlich vor den Grünen in Umfragen führten. Der Abstand war zuletzt geschmolzen. Und in zwei Wochen kann noch viel passieren.



Nach den Debatten vor dem Parteitag war so mancher Wahlkämpfer dann auch beruhigt, dass es am Wochenende selbst wenig kontrovers blieb und Merz sich nicht erneut rhetorisch vergaloppiert und Angriffsfläche geboten hat. Weitere Störmanöver kann man nun wirklich nicht brauchen.