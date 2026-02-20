Hagel kritisiert Grüne und AfD

Stuttgart (dpa) - Der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl, Manuel Hagel, hat sich auf dem Bundesparteitag in Stuttgart als Politiker der Mitte dargestellt – und sowohl Grüne als auch die AfD scharf kritisiert. Es gebe eine «Welt der Ideologie» der einen und der Radikalität der anderen, sagte Hagel. Die Grünen etwa würden die Wirtschaft auf ihre Wahlplakate schreiben, aber im Europäischen Parlament gegen das Mercosur-Abkommen stimmen – und dabei gemeinsame Sache mit der AfD machen. Und die AfD wolle raus aus Europa, die müsse man schlagen, mit denen werde die CDU niemals koalieren, so Hagel.