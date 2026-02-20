CDU-Bundesparteitag

Hagel kritisiert Grüne und AfD

Nur noch gut zwei Wochen bis zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. CDU-Spitzenkandidat Hagel will der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte des Landes werden. Gibt ihm der Parteitag Auftrieb?

Er will der jüngste Regierungschef in der Geschichte des Landes werden: Manuel Hagel. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Er will der jüngste Regierungschef in der Geschichte des Landes werden: Manuel Hagel.

Stuttgart (dpa) - Der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl, Manuel Hagel, hat sich auf dem Bundesparteitag in Stuttgart als Politiker der Mitte dargestellt – und sowohl Grüne als auch die AfD scharf kritisiert. Es gebe eine «Welt der Ideologie» der einen und der Radikalität der anderen, sagte Hagel. Die Grünen etwa würden die Wirtschaft auf ihre Wahlplakate schreiben, aber im Europäischen Parlament gegen das Mercosur-Abkommen stimmen – und dabei gemeinsame Sache mit der AfD machen. Und die AfD wolle raus aus Europa, die müsse man schlagen, mit denen werde die CDU niemals koalieren, so Hagel.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Dazwischen gebe es den christdemokratischen Weg, mit Maß und Mitte und gesundem Menschenverstand, warb Hagel. Die CDU trete für die ganz normalen Leute an, die mit geringem Einkommen, die jeden Morgen aufstünden und sich den «Buckel» krumm machten, sich im Ehrenamt engagierten und um die Familie kümmerten.

Hagel, der auch Fraktionschef im Landtag ist, kandidiert als Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl im Südwesten am 8. März. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nach drei Legislaturperioden nicht mehr an. Für die Grünen geht Cem Özdemir ins Rennen. In der letzten Umfrage von Infratest dimap lag die CDU bei 29 Prozent, die Grünen bei 23 Prozent, die AfD bei 20 Prozent.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Kann ich nur lachen» - Hagel greift Grüne an
Landtagswahl

«Kann ich nur lachen» - Hagel greift Grüne an

Bislang halten sich die Spitzenkandidaten von Grünen und CDU mit gegenseitigen Angriffen zurück. Aber jetzt wird der Ton im Wahlkampf schärfer.

06.12.2025

96,5 Prozent: Hagel als CDU-Landeschef bestätigt
Landtagswahl

96,5 Prozent: Hagel als CDU-Landeschef bestätigt

Alle Augen richten sich auf ihn: Manuel Hagel will der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte des Landes werden. Sein Landesverband stärkt ihm in Heidelberg den Rücken.

05.12.2025

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl
Baden-Württemberg

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Die Christdemokraten im Südwesten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025

Landtagswahl: Hagel ist Spitzenkandidat der CDU
Landesparteitag

Landtagswahl: Hagel ist Spitzenkandidat der CDU

Die Christdemokraten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025

Hagel will sich um die «leise Mitte» kümmern
Landesparteitag

Hagel will sich um die «leise Mitte» kümmern

Nicht schrill, nicht laut, sondern einfach «ganz normal» - CDU-Landeschef Hagel adressiert in seiner Bewerbungsrede die bürgerliche Mitte.

17.05.2025