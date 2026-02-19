Parteitag

Merz und der Adenauer-Mercedes

Vor dem CDU-Parteitag geht es um Anträge und Sitzungen. Der Kanzler macht auch einen kurzen Abstecher passend zur Automobilstadt Stuttgart.

Merz begeistert sich für Adenauers Dienstwagen. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Merz begeistert sich für Adenauers Dienstwagen.

Stuttgart (dpa) - Fahrten im schweren Dienstwagen gehören für Friedrich Merz zum Kanzleralltag. Vor dem Parteitag in Stuttgart inspizierte der CDU-Chef aber eine besondere Limousine, wie sie der erste Kanzler Konrad Adenauer (CDU) zuletzt als Dienstkarosse nutzte - schwarz lackiert und mit ausgelegtem Teppich im Inneren. «Richtig gut», meinte Merz und ging um den Wagen herum. 

Der Mercedes-Benz 300 mit Baujahr 1959 konnte praktischerweise vor das Parteitagsareal gestellt worden, denn auf dem Stuttgarter Messegelände läuft gerade auch eine Oldtimermesse. Merz entdeckte im Fond des Wagens eine Schachtel «schöne alte deutsche Zigarren» und blickte «dem Schätzchen», wie er sagte, unter die Motorhaube. Sein Befund: «Ein schön aufgeräumter Motor.» 

Nach dem kurzen Abstecher standen die Sitzungen der CDU-Spitzengremien an, um den Parteitag an diesem Freitag und Samstag vorzubereiten. «Mein nächster Dienstwagen», scherzte Merz noch und ging zum Folgetermin.

