Vor CDU-Parteitag

Kanzler auf «längere Zeit»: Merz strebt zweite Amtszeit an

Friedrich Merz ist der älteste Bundeskanzler seit Konrad Adenauer. Ans Aufhören denkt er aber noch nicht. Am Politischen Aschermittwoch verweist er auf das Alter seines Vaters.

Beim Politischen Aschermittwoch in Trier gab sich Merz kämpferisch. Foto: Harald Tittel/dpa
Beim Politischen Aschermittwoch in Trier gab sich Merz kämpferisch.

Trier (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) strebt eine zweite Amtszeit nach der für 2029 geplanten Bundestagswahl an. «Ich habe schon noch vor, das eine längere Zeit zu machen», sagte der 70-Jährige beim Politischen Aschermittwoch in Trier und verwies darauf, dass sein Vater im Januar 102 geworden sei.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

An den rheinland-pfälzischen CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 22. März, Gordon Schnieder, gerichtet, sagte er: «Wenn wir dann, sagen wir in fünf Jahren, hier wieder stehen, dann möchte ich, dass wir beide gemeinsam, du als Ministerpräsident, ich im Amt als Bundeskanzler, wir beide zurückschauen und sagen: Das waren harte Zeiten, aber wir haben damals in der CDU Deutschlands und in dieser Bundesregierung und in dieser Landesregierung, geführt von Gordon Schnieder, die richtigen Entscheidungen getroffen.»

Linnemann: Merz hat die Gene

Merz ist am 11. November 70 geworden und der älteste Bundeskanzler seit Konrad Adenauer, der 1963 im Alter von 87 Jahren aus dem Amt schied. Am Freitag will Merz sich auf dem CDU-Parteitag zum dritten Mal zum Parteichef wählen lassen.

Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte Merz erst kürzlich beste Voraussetzungen für eine lange politische Karriere bescheinigt. «Er hat's selber gesagt: Sein Vater ist über 100 Jahre alt, seine Mutter knapp drunter», sagte der CDU-Generalsekretär dem «Stern». «Er hat also die Gene, dass er noch sehr lange Politik machen kann.»

Generalsekretär hält Debatte über Kanzlerkandidatur für verfrüht

Eine Debatte über eine erneute Kanzlerkandidatur hält der CDU-Generalsekretär allerdings für verfrüht. Auf die entsprechende Frage antwortete Linnemann: «Ich gehe davon aus, aber das ist keine Frage, die sich im Jahr 2026 stellt.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Merkel erstmals seit Regierungszeit wieder bei CDU-Parteitag
CDU-Treffen in Stuttgart

Merkel erstmals seit Regierungszeit wieder bei CDU-Parteitag

Damit hat in der CDU-Führung wohl kaum jemand gerechnet: Erstmals seit gut sechs Jahren lässt sich die Ex-Kanzlerin wieder auf einem Parteitag blicken. Wie ihr Nach-Nachfolger das wohl findet?

09.02.2026

Merkel erstmals seit Regierungszeit wieder bei CDU-Parteitag
CDU

Merkel erstmals seit Regierungszeit wieder bei CDU-Parteitag

Damit hat in der CDU-Führung wohl kaum jemand gerechnet: Erstmals seit gut sechs Jahren lässt sich die Ex-Kanzlerin wieder auf einem Parteitag blicken. Wie ihr Nach-Nachfolger das wohl findet?

09.02.2026

Der Alte 2.0: Merz, die Kanzlerschaft und seine Lebensjahre
Macht und Alter

Der Alte 2.0: Merz, die Kanzlerschaft und seine Lebensjahre

Friedrich Merz wäre bei Amtsantritt der älteste Regierungschef seit Adenauer. Ist das eher gut oder eher schlecht für ihn? Ein Blick darauf, was Alter im Amt bedeutet - oder auch nicht.

22.04.2025

Koalition

Merz: Werde Machtkampf um Kanzlerkandidatur nicht zulassen

Gibt es im nächsten Jahr wieder ein Hauen und Stechen in der Union, wenn es um die K-Frage geht? Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will das unbedingt verhindern. Ob ihm das gelingt?

29.12.2023

CDU-Chef

Kann Merz Kanzler?

In der Union hält die Kritik an den Äußerungen von Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz zum Umgang mit der AfD an. Die politische Konkurrenz dürfte frohlocken.

25.07.2023