Merz und Rhein starten Kommunalwahl-Endspurt in Volkmarsen

Volkmarsen (dpa/lhe) - Bundeskanzler Friedrich Merz kommt am Freitag (ab 17.30 Uhr) zum Auftakt in den Kommunalwahlkampf-Endspurt ins nordhessische Volkmarsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg). Gemeinsam mit Hessens Ministerpräsident Boris Rhein wird der CDU-Politiker in der Nordhessenhalle in die heiße Phase des Wahlkampfes starten, wie die CDU mitteilte.

Den Angaben zufolge ist es der erste Wahlkampfauftritt des Bundeskanzlers in Hessen seit dem Bundestagswahlkampf. Zu der Veranstaltung «Der Kanzler kommt: Merz & Rhein Live» werden laut CDU rund 2.000 Teilnehmer erwartet.

Kommunalwahlen Mitte März