Merz und Rhein starten Kommunalwahl-Endspurt in Volkmarsen
Bundeskanzler Friedrich Merz tritt erstmals seit dem Bundestagswahlkampf wieder in Hessen auf. Gemeinsam mit Ministerpräsident Rhein läutet er in Volkmarsen die heiße Phase des Kommunalwahlkampfs ein.
Volkmarsen (dpa/lhe) - Bundeskanzler Friedrich Merz kommt am Freitag (ab 17.30 Uhr) zum Auftakt in den Kommunalwahlkampf-Endspurt ins nordhessische Volkmarsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg). Gemeinsam mit Hessens Ministerpräsident Boris Rhein wird der CDU-Politiker in der Nordhessenhalle in die heiße Phase des Wahlkampfes starten, wie die CDU mitteilte.
Den Angaben zufolge ist es der erste Wahlkampfauftritt des Bundeskanzlers in Hessen seit dem Bundestagswahlkampf. Zu der Veranstaltung «Der Kanzler kommt: Merz & Rhein Live» werden laut CDU rund 2.000 Teilnehmer erwartet.
Kommunalwahlen Mitte März
Bei den Kommunalwahlen am 15. März können fast 4,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Hessen erstmals seit fünf Jahren wieder ihre Gemeinde- und Kreisparlamente bestimmen. Laut Landeswahlleitung geht es um die Mandate in den 21 Kreistagen sowie den kommunalen Parlamenten von 421 Städten und Gemeinden. Zudem sind gleichzeitig am 15. März die Wahlen der Ausländerbeiräte und rund ein Dutzend Bürgermeisterwahlen geplant.