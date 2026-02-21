CDU-Parteitag

Merz und Söder beschwören Einheit in Regierungsverantwortung

Zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU gab es in der Vergangenheit auch schon heftige Reibereien. Angesichts der Reformdebatten und Landtagswahlkämpfen zeigen die Vorsitzenden nun Geschlossenheit.

Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz und der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder demonstrieren auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart Einigkeit. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz und der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder demonstrieren auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart Einigkeit.

Stuttgart (dpa) - Kanzler Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder haben angesichts von Reformdebatten und anstehender Landtagswahlen Einigkeit demonstriert. «Wir sind in der Verantwortung für Deutschland und diese Verantwortung verpflichtet uns, gemeinsam das Beste zu geben, was wir haben», sagte der CDU-Vorsitzende Merz bei der Begrüßung des bayerischen Ministerpräsidenten beim CDU-Bundesparteitag in Stuttgart.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Es habe nicht viele Zeiten gegeben, in denen CDU und CSU und deren Parteivorsitzende «so eng, so gut, so harmonisch zusammengearbeitet haben», sagte Merz. Dies sei gut, aber angesichts der gemeinsamen Regierungsverantwortung auch notwendig. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Reibereien zwischen den Unions-Schwesterparteien gegeben.

Söder gratuliert Merz Wahlergebnis: Hätte ich auch gern gehabt

Söder gratulierte Merz zu dessen Wiederwahl am Vortag mit einem Ergebnis von 91,17 Prozent. «Hätte ich auch gern gehabt», sagte Söder, der beim CSU-Parteitag im Dezember mit 83,6 Prozent sein bisher schlechtestes Ergebnis eingefahren hatte.

Söder sprach von einem klaren Signal von Geschlossenheit, Einheit und Stärke, das die CDU gesetzt habe. «Unser Land ist verunsichert, die Menschen sind zum Teil unruhig und wissen nicht, wie es weitergeht.» Umso wichtiger sei es, dass CDU und CSU «in der Lage sind, Orientierung zu geben, Kompass zu zeigen und voranzugehen».

Der CSU-Chef dankte Merz für eine «enge und hervorragende Zusammenarbeit», was nicht von vornherein klar gewesen sei. «Wir haben am Anfang beide ein bisschen skeptisch geguckt: Wie wird es werden.» Obwohl es kein Selbstläufer gewesen sei, hätten beide «vom ersten Tag an ein enges, ein tiefes, ein gutes Miteinander» gehabt. «Du kannst dich auf uns verlassen. Wir unterstützen dich als Kanzler, gerne auch länger, wenn du willst», fügte Söder hinzu. Merz hatte kürzlich angedeutet, dass er sich auch eine zweite Amtszeit als Kanzler vorstellen kann.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Worum es beim CDU-Parteitag geht
Treffen in Stuttgart

Worum es beim CDU-Parteitag geht

Ein Wahlergebnis, ein Ehrengast und einige brisante inhaltliche Fragen. Das ist das, was beim CDU-Parteitag zum Auftakt eines spannenden Wahlmarathons interessiert.

20.02.2026

CDU-Parteitag: Rückenwind oder Dämpfer für Kanzler Merz
Vor Delegiertentreffen

CDU-Parteitag: Rückenwind oder Dämpfer für Kanzler Merz

Zum ersten Mal stellt sich Friedrich Merz als Kanzler zur Wiederwahl für das Amt des Parteichefs. Intern gibt es Unmut über Schwarz-Rot. Merz will die Delegierten von seinem Kurs überzeugen.

19.02.2026

Söder-Müdigkeit in der CSU?
CSU-Parteitag

Söder-Müdigkeit in der CSU?

Zwei Jahre nach seinem Rekordergebnis bei der Vorstandwahl muss Markus Söder eine herbe Pleite verkraften. Dies liegt nicht nur daran, dass der CSU-Chef auch mal gesungen hat.

12.12.2025

Merz und Söder stellen am Montag Unions-Ministerriege vor
Künftiges Kabinett

Merz und Söder stellen am Montag Unions-Ministerriege vor

Wer sitzt künftig am Kabinettstisch beim wahrscheinlichen Kanzler Friedrich Merz? Bisher gibt es nur Spekulationen, zu Wochenbeginn dürfte es aber etwas mehr Klarheit geben.

26.04.2025

«Kanzler Merz» und sein loyaler Söder
CSU-Parteitag

«Kanzler Merz» und sein loyaler Söder

Friedrich Merz schwört die Union auf dem CSU-Parteitag auf den Wahlkampf ein. Zwar gibt er eine klare Marschrichtung vor - schlägt aber bewusst andere Töne an als Söders CSU.

12.10.2024