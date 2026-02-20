CDU-Parteitag

Merz verteidigt sich gegen Kritik - Ehrgeizige Ziele setzen

Immer wieder gibt es in der Union Unmut darüber, dass der Kanzler zu hohe Erwartungen weckt. Nun äußert er sich dazu - und geht in die Offensive.

Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz äußert sich in seiner Parteitagsrede in Stuttgart zu Vorwürfen, er habe zu ehrgeizige Ziele gesetzt. Und präsentiert sich zugleich als Antreiber: «Deutschland muss zur Höchstform auflaufen.» Foto: Katharina Kausche/dpa
Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz äußert sich in seiner Parteitagsrede in Stuttgart zu Vorwürfen, er habe zu ehrgeizige Ziele gesetzt. Und präsentiert sich zugleich als Antreiber: «Deutschland muss zur Höchstform auflaufen.»

Stuttgart (dpa) - CDU-Chef Friedrich Merz hat sich gegen Kritik verteidigt, er habe nach der Regierungsübernahme als Kanzler zu ehrgeizige Ziele gesetzt. «Mir wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mal gesagt und vorgehalten, ich hätte zu ambitionierte Ziele in Aussicht gestellt», sagte Merz beim CDU-Parteitag in Stuttgart. Er fügte hinzu: «Vielleicht haben wir nach dem Regierungswechsel nicht schnell genug deutlich gemacht, dass wir diese gewaltige Reformanstrengung nicht von heute auf morgen schaffen werden» - diese Kritik nehme er an.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In Wahrheit gehe es aber um eine ganz andere Frage, sagte Merz und fragte: «Muss da nicht jemand auf der Brücke stehen, der antreibt, der anspornt, der ermutigt, der neue Chancen und Möglichkeiten ebenso beim Namen nennt wie Hindernisse, Widerstände und alte Gewohnheiten, die uns dabei im Wege stehen.» So verstehe er seine Rolle in der Regierung. 

Merz: Deutschland muss zur Höchstform auflaufen

«Ich will nicht nur moderieren. Ich will nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner als unser größtes Ziel ausrufen», sagte Merz. «Ich will antreiben, ich will uns ehrgeizige Ziele setzen, ich will uns motivieren – ja, ich möchte uns zu Höchstleistungen motivieren.» Unter breitem Applaus rief der Kanzler: «Deutschland muss zur Höchstform auflaufen.» 

Er glaube an die positive Kraft einer solchen Vision, sagte Merz. «Ich sage, was geht - und sage nicht ständig, was nicht geht. Ich möchte aufbauen - und mich nicht von Pessimismus, Fatalismus und Denkfaulheit herunterziehen lassen.» Er ergänzte: «Dafür haben wir keine Zeit mehr, das ist Zeitverschwendung.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Merz erinnert CDU an Regierungsverantwortung für Deutschland
CDU-Parteitag

Merz erinnert CDU an Regierungsverantwortung für Deutschland

In der CDU gibt es Unzufriedenheit, dass Kanzler Merz in der Regierung mit der SPD zu viel Union-pur geopfert habe. Vor seiner Wiederwahl kontert der Vorsitzende mit einem Appell.

vor 1 Stunde

CDU-Parteitag: Rückenwind oder Dämpfer für Kanzler Merz
Vor Delegiertentreffen

CDU-Parteitag: Rückenwind oder Dämpfer für Kanzler Merz

Zum ersten Mal stellt sich Friedrich Merz als Kanzler zur Wiederwahl für das Amt des Parteichefs. Intern gibt es Unmut über Schwarz-Rot. Merz will die Delegierten von seinem Kurs überzeugen.

19.02.2026

Spahn verteidigt Merz-Aussagen zu Migration im Stadtbild
Nach Kritik

Spahn verteidigt Merz-Aussagen zu Migration im Stadtbild

Mit seiner jüngsten Äußerung zum Thema Migration erntet Kanzler Merz viel Kritik. Sein Fraktionschef steht hinter den Aussagen - und legt nach.

18.10.2025

Merz verteidigt umstrittene Entscheidung zur Stromsteuer
Energiepreise

Merz verteidigt umstrittene Entscheidung zur Stromsteuer

Dass die Stromsteuer nicht für alle gesenkt wird, hat breite Kritik ausgelöst. Der Kanzler reagiert.

27.06.2025

CDU-Chef

Kann Merz Kanzler?

In der Union hält die Kritik an den Äußerungen von Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz zum Umgang mit der AfD an. Die politische Konkurrenz dürfte frohlocken.

25.07.2023