CDU-Parteitag

Söder an SPD: Union ist Nummer eins in Koalition

Der Kanzler hat in seiner Parteitagsrede die Koalition zu Zusammenhalt aufgerufen. Der CSU-Chef setzt in seiner Parteitagsrede einen anderen Ton.

CSU-Chef Söder plädiert für eine klare Hackordnung in der Koalition. Foto: Kay Nietfeld/dpa
CSU-Chef Söder plädiert für eine klare Hackordnung in der Koalition.

Stuttgart (dpa) - Nach dem Appell von Kanzler Friedrich Merz für mehr Zusammenhalt in der Koalition hat CSU-Chef Markus Söder die SPD an die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse im Regierungsbündnis erinnert. Er finde es «okay», wenn der Kanzler «noch freundlicher» zur SPD sei, um den Laden zusammenzuhalten, sagte der bayerische Ministerpräsident als Gastredner auf dem Parteitag der CDU in Stuttgart. Aber er wolle dennoch sagen: «Wer hat die Wahl gewonnen? Wer ist die Nummer eins? Das ist die Union, nicht die SPD.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Söder kritisierte in diesem Zusammenhang explizit die Positionen der SPD in der Steuerpolitik, vor allem bei der Erbschaftssteuer. An dieser Stelle sei er nicht bereit nachzugeben. «Wir müssen uns klar werden, was wir wollen», forderte er.

Merz lobt «gute Standortbestimmung» Söders 

Merz hatte am Freitag in seiner Parteitagsrede die Koalitionspartner Union und SPD zu einer konstruktiveren Regierungsarbeit aufgefordert. «Wir müssen heraus aus dem Zustand, dass ein Koalitionspartner Vorschläge macht, die der andere ritualhaft zurückweist. Beide müssen da heraus», sagte er.

Die Rede Söders lobte der CDU-Chef anschließend als «mitreißend» und «gute Standortbestimmung».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Söder fährt bisher schlechtestes Ergebnis als CSU-Chef ein
CSU-Parteitag

Söder fährt bisher schlechtestes Ergebnis als CSU-Chef ein

2019 wurde Markus Söder erstmals an die Spitze der CSU gewählt. Seither ist er unangefochten die Nummer eins bei den Christsozialen. Bei seiner Neuwahl gibt es aber einen ziemlichen Schönheitsfehler.

12.12.2025

Söder-Müdigkeit in der CSU?
CSU-Parteitag

Söder-Müdigkeit in der CSU?

Zwei Jahre nach seinem Rekordergebnis bei der Vorstandwahl muss Markus Söder eine herbe Pleite verkraften. Dies liegt nicht nur daran, dass der CSU-Chef auch mal gesungen hat.

12.12.2025

Kritik an Söder nach Plädoyer für neue große Koalition
Bundestagswahl 2025

Kritik an Söder nach Plädoyer für neue große Koalition

Der CSU-Chef kann sich eine neue Koalition aus Union und SPD vorstellen - wenn auch ohne Kanzler Scholz. Das träfe Grüne und FDP. Deren Reaktion lässt nicht auf sich warten.

28.04.2024

Bayern

CSU-Chef: Parteitag bestätigt Söder mit persönlichem Rekord

Die Umfragewerte der CSU sind kurz vor der Bayern-Wahl alles andere als gut. Parteichef Söder gibt sich in München kämpferisch. Seine Partei stellt sich kurz vor dem Wahltag demonstrativ hinter ihn.

23.09.2023

96,56 Prozent - Parteitag bestätigt Söder erneut als CSU-Chef

23.09.2023