Merz will Ministern Präsenzpflicht in Europa verordnen

Nürnberg (dpa) - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will bei einer Regierungsübernahme nach der Bundestagswahl seinem Kabinett eine regelmäßige Anwesenheitspflicht in Brüssel verordnen. Beim kleinen CSU-Parteitag in Nürnberg kündigte er eine «Präsenzpflicht» bei den EU-Beratungen an. «Deutschland muss wieder eine Rolle spielen in Europa, muss präsent sein in Europa», sagte der gemeinsame Kanzlerkandidat von CDU und CSU.