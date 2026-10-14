Messerangriff an Schule - 15-Jähriger soll in Haft

Albstadt (dpa) - Nach dem Angriff eines Schülers mit einem Küchenmesser an einer Schule auf der Schwäbischen Alb ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts des versuchten Totschlags gegen den mutmaßlichen Täter. Der 15-Jährige soll heute noch der Haftrichterin am Amtsgericht Hechingen vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte.

Ihm wird gleichfalls zweifache gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Er soll am Dienstag in Albstadt (Zollernalbkreis) einen elf Jahre alten Schüler einer Werkrealschule mit einem Küchenmesser leicht verletzt haben.

Der mutmaßliche Täter sei geständig. Es wird davon ausgegangen, dass er gezielt mit einem Messer in die Schule gegangen war, um anderen Personen Verletzungen zuzufügen, wie die Polizei mitteilte. «Durch sein Handeln soll der 15-Jährige jedenfalls den Tod des elfjährigen Schülers zumindest billigend in Kauf genommen haben.»

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Der Teenager, ein ehemaliger Schüler der Schule, hatte am Dienstag zunächst eine Lehrerin unvermittelt mit Faustschlägen angegriffen. «Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatte auch die Lehrerin durch das Messer leichte Verletzungen erlitten.» Nach dem Angriff auf die Frau wurde er zunächst von anderen Lehrkräften weggezogen.

Wenig später erfolgte beim Verlassen des Gebäudes die Attacke auf den Elfjährigen mit einem Messer. Das Opfer wurde leicht verletzt. Es kam ins Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde laut früherer Mitteilung von anderen Lehrern dann widerstandslos in einen anderen Raum geleitet und von den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten vorläufig festgenommen.