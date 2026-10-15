Kriminalität

15-Jähriger nach Messerangriff an Schule in U-Haft

Mit der Faust und einem Küchenmesser soll ein 15-Jähriger auf eine Lehrerin und einen elf Jahre alten Mitschüler losgegangen sein. Nun sitzt der Jugendliche in Untersuchungshaft.

Messerangriff an Schule. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Messerangriff an Schule. (Symbolbild)

Albstadt (dpa) - Nach einem Messerangriff auf einen elf Jahre alten Jungen und eine Lehrerin an einer Schule in Albstadt (Zollernalbkreis) sitzt ein Jugendlicher in Untersuchungshaft. Dem 15-Jährigen wird nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft versuchter Totschlag und zweifache gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Er soll die Lehrkraft zunächst mit der Faust sowie sie und den Elfjährigen mit einem Küchenmesser attackiert haben. Das Motiv des Verdächtigen ist den Angaben zufolge weiter unklar.

Der mutmaßliche Täter ist nach früheren Angaben geständig. Es wird davon ausgegangen, dass er gezielt mit dem Messer in die Schule gegangen war, um anderen Personen Verletzungen zuzufügen, wie die Polizei zuvor mitgeteilt hatte.

Der 15-Jährige, ein ehemaliger Schüler der Schule, hatte am vergangenen Dienstag zunächst die Lehrerin unvermittelt mit Faustschlägen angegriffen. Sie erlitt außerdem leichte Verletzungen durch das Messer. Wenig später attackierte er beim Verlassen des Gebäudes den Elfjährigen. Dieser wurde ebenfalls leicht verletzt.

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