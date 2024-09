Messerangriff auf schlafenden Obdachlosen: Frau festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Messerangriff auf einen schlafenden obdachlosen Mann hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Es handle sich um eine 34-jährige Frankfurterin, teilte die Polizei mit. Sie solle dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frau wird verdächtigt, am Morgen des 24. August an einer Grünfläche in der Innenstadt den Mann mit einem Messerstich verletzt zu haben. Er wurde in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei hatte öffentlich nach ihr gefahndet, nach Hinweisen aus der Bevölkerung sowie weiteren Ermittlungen wurde die mutmaßliche Täterin am Mittwoch festgenommen.