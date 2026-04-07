Täter flüchtet per Fahrrad

Messerangriff auf Spaziergängerin: Verdächtiger festgenommen

Im Odenwaldkreis greift ein Mann eine Spaziergängerin an, als sie eine Blume fotografiert. Die Frau wird schwer verletzt, der Tatverdächtige festgenommen. Das Motiv bleibt weiter rätselhaft.

Bereits kurz nach der Tat gingen bei der Polizei Hinweise über den Verdächtigen ein. Er wurde am Montagabend festgenommen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Bereits kurz nach der Tat gingen bei der Polizei Hinweise über den Verdächtigen ein. Er wurde am Montagabend festgenommen. (Symbolbild)

Breuberg (dpa/lhe) - Nachdem eine 48 Jahre alte Frau bei einem Spaziergang im südhessischen Odenwaldkreis von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden war, haben Polizisten den Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittler gehen weiterhin von einem versuchten Tötungsdelikt aus, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage sagte. Der 32-Jährige werde noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Hinweise auf eine Beziehungstat gebe es weiterhin keine, so die Sprecherin. Laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft könnte das Tatmotiv in Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung des 32-Jährigen stehen.

Frau wollte Blume fotografieren

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Der Mann soll die Frau am Ostersonntag unvermittelt mit dem Messer attackiert haben, als sie bei einem Spaziergang mit drei Freundinnen am Wegrand stehen geblieben war. Sie wollte dort einer früheren Mitteilung zufolge eine Blume fotografieren, als er auf sie losging.

Der Mann ließ demnach erst von ihr ab, als ihre Freundinnen zu Hilfe eilten. Dann soll er mit dem Fahrrad geflohen sein. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Mann zu Hause festgenommen

Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter seien schon kurz nach der Tat bei der Polizei eingegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten fahndeten demnach nach dem Verdächtigen und fanden ihn am Montagabend in seiner Wohnung. Dort ließ er sich widerstandslos festnehmen. Bei der Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei außerdem ein Fahrrad. Die Ermittlungen dauern an.

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