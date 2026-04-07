Messerangriff auf Spaziergängerin: Verdächtiger festgenommen

Breuberg (dpa/lhe) - Nachdem eine 48 Jahre alte Frau bei einem Spaziergang im südhessischen Odenwaldkreis von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden war, haben Polizisten den Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittler gehen weiterhin von einem versuchten Tötungsdelikt aus, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage sagte. Der 32-Jährige werde noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Hinweise auf eine Beziehungstat gebe es weiterhin keine, so die Sprecherin. Laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft könnte das Tatmotiv in Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung des 32-Jährigen stehen.

Frau wollte Blume fotografieren

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Der Mann soll die Frau am Ostersonntag unvermittelt mit dem Messer attackiert haben, als sie bei einem Spaziergang mit drei Freundinnen am Wegrand stehen geblieben war. Sie wollte dort einer früheren Mitteilung zufolge eine Blume fotografieren, als er auf sie losging.

Der Mann ließ demnach erst von ihr ab, als ihre Freundinnen zu Hilfe eilten. Dann soll er mit dem Fahrrad geflohen sein. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Mann zu Hause festgenommen