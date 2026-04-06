Täter flüchtet per Fahrrad

Frau fotografiert Blume und wird mit Messer attackiert

Im Odenwaldkreis wird eine Spaziergängerin schwer verletzt, als ein Unbekannter sie attackiert. Das Motiv bleibt rätselhaft, die Ermittler schließen eine Beziehungstat aus.

Die Frau wurde schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Frau wurde schwer verletzt. (Symbolbild)

Breuberg (dpa) - Bei einer Messerattacke im südhessischen Odenwaldkreis ist eine 48 Jahre alte Frau am Ostersonntag von einem unbekannten Mann schwer verletzt worden. Wie Polizei berichtete, ereignete sich die Tat, als die Frau in Breuberg zusammen mit drei Freundinnen spazieren war. Als sie am Wegesrand stehengeblieben sei, um eine Blume zu fotografieren, habe der Täter sie unvermittelt mit dem Messer angriffen, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mit.

Der Mann habe erst von der 48-Jährigen abgelassen, als die anderen Frauen ihr zu Hilfe eilten. Danach sei er mit einem Fahrrad geflüchtet. Die 48-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Die Hintergründe des Angriffs und das Motiv des Täters seien noch völlig unklar, hieß es von den Ermittlern. Sie werten die Attacke als versuchtes Tötungsdelikt. Nach ersten Ermittlungen gebe es keinerlei Hinweise auf eine Beziehungstat, hieß es. Die Fahndung nach dem Täter laufe.

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