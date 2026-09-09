74-Jähriger stirbt nach Messerangriff in Freiburg

Freiburg (dpa/lsw) - Ein 74 Jahre alter Mann ist nach einem Messerangriff in Freiburg gestorben. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Am späten Dienstagabend sei die Polizei alarmiert worden, dass eine leblose Person auf einem Parkplatz an der Willy-Brandt-Allee gefunden worden sei. Trotz medizinischer Maßnahmen konnte der 74-Jährige demnach nicht mehr gerettet werden.

Dank der Aussagen von Zeugen habe die Polizei sofort in die Fahndung übergehen und den Tatverdächtigen festnehmen können. Ob er und das Opfer sich kannten, war zunächst unklar. Zum Motiv und den weiteren Hintergründen der Tat vor einem kirchlichen Gemeindezentrum im Freiburger Stadtteil Rieselfeld wurden zunächst keine Angaben gemacht. Religiöse Beweggründe des Tatverdächtigen schloss die Polizei jedoch aus. Weitere Menschen seien nicht angegriffen worden, hieß es.

Bereits am Sonntag war es in Freiburg zu einem Messerangriff auf einen 29 Jahre alten Mann gekommen, der dabei schwer verletzt wurde. Der Täter wurde nicht gefasst. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Angriffen.