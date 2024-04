Metalldiebe sollen hunderttausende Euro Beute gemacht haben

Heilbronn/Essen/Duisburg - (dpa) - Die Polizei hat eine siebenköpfige Bande festgenommen, die in mindestens 15 Fällen Stromkabel von Baustellen zerschnitten und das darin enthaltene Kupfer geklaut haben soll. Der Schaden beziffere sich auf mehrere hunderttausend Euro, wie ein Sprecher der Polizei Heilbronn am Freitag sagte.

Fünf Männer seien in der Nacht auf Dienstag nach einer weiteren Tat in Essen festgenommen worden. Die anderen beiden seien in ihren Wohnungen in Duisburg festgenommen worden. Die Männer im Alter zwischen 20 bis 35 Jahren sollen in der Vergangenheit auch in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern zugeschlagen haben. Ermittelt hatte die Heilbronner Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft.