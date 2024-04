Männer wegen vorgetäuschter Verkehrsunfälle festgenommen

Bad König (dpa/lhe) - Zwei Männer sind im südhessischen Bad König festgenommen worden, weil sie Versicherungen mit vorgetäuschten Verkehrsunfällen betrogen haben sollen. Ihnen wird vorgeworfen, bis zu 60 Verkehrsunfälle vorgetäuscht zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Damit sollen sie einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht haben. Der 36-Jährige und der 40-Jährige kamen nach der Festnahme am Donnerstag in Untersuchungshaft. Ihnen wird besonders schwerer Betrug sowie gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen. Den Angaben zufolge drohen ihnen mehrjährige Haftstrafen.