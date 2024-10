Metaller-Warnstreiks gehen weiter - Verhandlungen stehen an

Frankfurt/Berlin (dpa) - Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie sind in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Arbeitsniederlegungen in zahlreichen Unternehmen weitergegangen. Beteiligt hätten sich bis zum Nachmittag im Bezirk Mitte, zu dem auch noch Thüringen gehört, rund 10.000 Beschäftigte aus 28 Betrieben, teilte die IG Metall in Frankfurt mit. Seit dem Ende der Friedenspflicht in der Nacht auf Dienstag zählte die Gewerkschaft insgesamt mehr als 22.000 Teilnehmer, die meisten davon im Saarland.