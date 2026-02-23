Metallkugeln treffen Windschutzscheibe von fahrendem Auto
Mitten auf der Straße schlagen plötzlich zwei Metallkugeln in die Windschutzscheibe einer Autofahrerin ein.
Leingarten (dpa/lsw) - Zwei Metallkugeln sind während der Fahrt in der Windschutzscheibe des Autos einer Frau eingeschlagen. Womit die Kugeln abgefeuert wurden, ist bislang noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Die 47 Jahre alte Fahrerin hörte demnach am Sonntag in Leingarten (Landkreis Heilbronn) zwei laute Einschläge an ihrem Fahrzeug. Sie hielt daraufhin an und bemerkte die beiden Kugeln mit einem Durchmesser von rund sechs Millimetern. Die Geschosse blieben in der Scheibe stecken und durchdrangen sie nicht.