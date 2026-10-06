Metallteil löst sich an Fahrgeschäft - fünf Verletzte

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf dem Cannstatter Wasen sind mehrere Menschen an einem Fahrgeschäft verletzt worden. Polizeiangaben zufolge löste sich am Samstagabend an dem Fahrgeschäft «Breakdance» auf dem Stuttgarter Volksfest eine Metallplatte und verletzte fünf Menschen, zwei von ihnen schwer. Unter den Verletzten war auch ein Angestellter. Der genaue Ablauf sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin. Die Polizei gehe von einem Arbeitsunfall aus, prüfe aber mögliche Straftatbestände oder ein Fehlverhalten. Zuvor berichteten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten».