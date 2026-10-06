Cannstatter Volksfest

Metallteil löst sich an Fahrgeschäft - fünf Verletzte

Bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft auf dem Cannstatter Wasen werden fünf Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Auf dem Cannstatter Wasen sind fünf Menschen an einem Fahrgeschäft verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Auf dem Cannstatter Wasen sind fünf Menschen an einem Fahrgeschäft verletzt worden. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf dem Cannstatter Wasen sind mehrere Menschen an einem Fahrgeschäft verletzt worden. Polizeiangaben zufolge löste sich am Samstagabend an dem Fahrgeschäft «Breakdance» auf dem Stuttgarter Volksfest eine Metallplatte und verletzte fünf Menschen, zwei von ihnen schwer. Unter den Verletzten war auch ein Angestellter. Der genaue Ablauf sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin. Die Polizei gehe von einem Arbeitsunfall aus, prüfe aber mögliche Straftatbestände oder ein Fehlverhalten. Zuvor berichteten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten».

Der Cannstatter Wasen ist nach dem Münchner Oktoberfest das zweitgrößte Volksfest der Welt.

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