«Herbstwasen» beginnt

Cannstatter Volksfest startet mit Fassanstich und Festumzug

Es gilt als zweitgrößtes Volksfest der Welt, nach dem Oktoberfest. Was Besucher in den kommenden Tagen auf dem Wasen in Stuttgart erwartet.

Den ersten Maßkrug überreichte Stuttgarts OB Nopper der Agrarministerin Gentges. Foto: Marijan Murat/dpa
Den ersten Maßkrug überreichte Stuttgarts OB Nopper der Agrarministerin Gentges.

Stuttgart (dpa) - In Stuttgart hat mit dem traditionellen Fassanstich das Cannstatter Volksfest begonnen. Es gilt als zweitgrößtes Volksfest der Welt. Die 17-tägige Feier auf dem Wasen zieht jedes Jahr Millionen Menschen an. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter rund 4,2 Millionen Besucherinnen und Besucher.

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) stach das erste Fass an und eröffnete damit das 179. Volksfest. Den ersten Krug überreichte er an Landwirtschaftsministerin Marion Gentges (CDU), die Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) vertrat. Begleitet wurde die Eröffnungsfeier von Blaskapellen und Fanfarenzügen.

Großer Volksfestumzug am Sonntag

Der Fassanstich wurde wie jedes Jahr aus dem Festzelt in die anderen Zelte übertragen - als Startsignal, denn erst danach darf das Bier in den anderen sieben Zelten fließen. 

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Nächster Höhepunkt nach der Eröffnung wird am Sonntag der historische Volksfestumzug sein, bei dem Trachtengruppen, Musikkapellen und Bürgerwehren aus ganz Baden-Württemberg vom Cannstatter Kursaal durch die Straßen des Stadtteils zum Wasen ziehen. Nach Angaben der Veranstalter sind 3.600 Menschen mit dabei, Zehntausende werden entlang der Strecke erwartet.

Auch das Hauptfest der Landwirtschaft beginnt

Bis zum 11. Oktober hoffen nun rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf dem Gelände am Neckar-Ufer auf gute Geschäfte.

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