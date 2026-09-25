Wenn der Hammer schwingt: Volksfest-Sause auf Wasen startet
Zwei Schläge, vielleicht drei, dann läuft das Bier wieder und es wird gefeiert auf dem zweitgrößten Volksfest der Welt in Stuttgart: Auf dem Cannstatter Wasen geht die Sause los.
Stuttgart (dpa/lsw) - Auf dem Wasen herrscht in den kommenden 17 Tagen wieder so etwas wie Ausnahmezustand. Bis zum 11. Oktober wird nach dem traditionellen Auftakt um 16.00 Uhr auf dem zweitgrößten Volksfest der Welt in Stuttgart wieder getrunken, geschunkelt und gefeiert.
Zum Auftakt schwingt wie jedes Jahr der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper den Hammer beim Fassanstich zur 179. Ausgabe des Volksfests. Im vergangenen Jahr brauchte der CDU-Politiker nur zwei Schläge, bevor das Bier in den ersten Maßkrug floss - genau so viele wie in den beiden Jahren zuvor. Blaskapellen und Fanfarenzüge sollen die Eröffnungsfeier umrahmen.
Auch das Hauptfest der Landwirtschaft beginnt
Bis zum 11. Oktober hoffen rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf dem Gelände am Neckar-Ufer auf gute Geschäfte. Im vergangenen Jahr kamen laut Veranstalter etwa 4,2 Millionen Besucherinnen und Besucher auf den Wasen. Wie viele es in diesem Jahr sein werden, dürfte auch stark vom Wetter abhängen - und von der Kauflaune.
Zudem muss sich das Volksfest den Wasen in diesem Jahr teilen mit dem Landwirtschaftlichen Hauptfest - nach eigenen Angaben die größte Landwirtschaftsmesse Süddeutschlands. Sie öffnet fast zeitgleich ihre Pforten auf dem Wasengelände.
Auf knapp 130.000 Quadratmetern Fläche präsentieren sich dort von Sonntag (27. September) bis zum 4. Oktober Hunderte von Ausstellern, es gibt eine Sonderschau zur modernen Kälberhaltung und Zelte mit Hunderten von Tieren. Das Hauptfest findet alle vier Jahre statt, die Veranstalter sprechen dann beim Volksfest wegen der kleineren Feierfläche vom «kleinen Wasen».