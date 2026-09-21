Cannstatter «Herbstwasen"

Volksfest in Startlöchern: So entwickelt sich der Bierpreis

Das Cannstatter Volksfest lockt mit Achterbahnen und Karussellen – doch wie viel müssen Besucher für den Bierkrug wirklich zahlen? Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Zelten.

Der Bierpreis steigt in diesem Jahr in einigen Zelten über 15 Euro.(Archiv) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Der Bierpreis steigt in diesem Jahr in einigen Zelten über 15 Euro.(Archiv)

Stuttgart (dpa) - Von diesem Freitag (25.9.) an wird beim traditionsreichen Volksfest auf dem Cannstatter Wasen zwar wieder geschunkelt und getrunken. Wer allerdings in einem der acht Festzelte mit dem Bierkrug anstoßen möchte, muss in diesem Jahr erneut etwas tiefer in die Tasche greifen: Der Preis für die Maß Bier steigt nach Angaben der Veranstalter leicht und überschreitet in einigen Zelten die Marke von 15 Euro pro Liter Bier. 

Bierpreis als Politikum

Der Bierpreis auf den Frühlings- und dem Volksfest ist ein stetes Politikum - fast so etwas wie die Inflationskurve im Glas. Denn nach Angaben der Festwirte treiben Materialengpässe und gestiegene Kosten vor allem für Personal, Pacht und Energie die Ausgaben in die Höhe. Die Folge: Die Wasenwirte heben die Preise, wenngleich nicht einheitlich. Der Preis variiert je nach Festzelt. 

So zeichnet der Göckelesmaier sein Bier zum Preis von 15,40 Euro für die Maß aus nach 14,60 Euro beim Frühlingsfest. Laut Getränkekarte zahlt der Wasen-Besucher beim Benz für den Literkrug 15,60 Euro nach 14,90 Euro im vergangenen Frühjahr. Im Fürstenbergzelt hingegen kostet die Maß 14,80 Euro, das sind 20 Cent mehr als zuvor. Zu diesem Preis gibt auch der Wasenwirt seine gefüllten Krüge aus laut Getränkekarte auf der Internetseite.

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179. Auflage des Festes beginnt am 25. September

Am 25. September schlägt Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) pünktlich (16.00 Uhr) das erste Fass an, danach läuft es in allen Festzelten. Bis zum 11. Oktober steigt der «Herbstwasen» am Neckarufer mit insgesamt 240 Betrieben, darunter 8 Festzelten sowie Achterbahnen, Karussellen, Imbissständen und dem Krämermarkt. Im vergangenen Jahr zählte das Fest nach Angaben der Veranstalter insgesamt rund 4,2 Millionen Besucherinnen und Besucher. 

In diesem Jahr fällt es allerdings wieder etwas kleiner aus: Denn fast zeitgleich wird vom 27. September bis 4. Oktober auf das Landwirtschaftliche Hauptfest (LWH) geladen. Es ist nach Angaben der Veranstalter Süddeutschlands größte Fachmesse für Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft. Aus diesem Fest hat sich über die Jahrzehnte der «Herbstwasen» als zweitgrößtes Volksfest der Welt nach dem Oktoberfest in München entwickelt. Das Hauptfest findet in der Regel alle vier Jahre statt.

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