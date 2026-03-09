Meteorit

Meteorit auch im Südwesten zu sehen? Das sagt die Polizei

Ein Meteorit hält die Menschen in Deutschland in Atem. War er auch in Baden-Württemberg zu sehen? Anrufer bei der Polizei berichten von einem «Leuchtball» und einem «Feuerschein am Himmel».

Der Meteorit war auch in Baden-Württemberg zu sehen. Foto: Gianni Gattus/TNN/dpa
Der Meteorit war auch in Baden-Württemberg zu sehen.

Mannheim/Heilbronn/Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein hell leuchtender Meteorit hat am Sonntagabend viele Menschen in Westdeutschland in Atem gehalten. Auch in Baden-Württemberg war ein Feuerball am Himmel zu sehen. In der Nacht erhielt die Polizei im Nordwesten des Landes zahlreiche Anrufe zu dem mysteriösen Leuchtschein am Horizont, bestätigten die Lagezentren der Polizeipräsidien Mannheim, Heilbronn und Karlsruhe. Auch in Südbaden sei der Meteorit Augenzeugen zufolge zu sehen gewesen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Bürger hätten von einem «Feuerschein am Himmel» und einem «Leuchtball» berichtet, so ein Sprecher der Polizei Mannheim. In den sozialen Medien meldeten sich unter anderem Augenzeugen aus Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen. 

Teile des Meteoriten sind am Abend in Koblenz in Rheinland-Pfalz in ein Hausdach eingeschlagen. Verletzt wurde dabei niemand. «Personenschäden sind bisher nicht bekannt. Das Ereignis hat keinen Zusammenhang mit einer militärischen Aktivität», betonte das Lagezentrum für Bevölkerungsschutz in Koblenz.

Meteoritenfunde sind selten

Trifft ein Asteroid auf die Lufthülle der Erde, zerfällt er oft in viele kleine Stücke. Manche davon verglühen, andere landen auf der Erde. Diese Brocken nennt man Meteoriten.

Meteoriteneinschläge auf der Erde sind sehr selten. In Deutschland fielen im April 2023 bei Elmshorn mehrere Teile eines Meteoriten zu Boden. Das größte Fragment war ein rund 3,7 Kilogramm schwerer Brocken, der von Wissenschaftlern untersucht und später ausgestellt wurde. Er galt damals als der schwerste gefundene Meteorit seit rund 100 Jahren in Deutschland. Zuvor war im April 2002 in Bayern in der Nähe von Schloss Neuschwanstein ein Meteorit niedergegangen.

Ein Meteor, der im Februar 2013 nahe der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk am Ural in der Atmosphäre zerbarst, richtete hingegen größere Schäden an. Nach früheren Angaben des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums wurden damals durch die Druckwelle mehr als 7.000 Gebäude beschädigt und rund 1.500 Menschen durch herumfliegende Glassplitter verletzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zahlreiche Notrufe wegen leuchtendem Meteorit in Hessen
Notfälle

Zahlreiche Notrufe wegen leuchtendem Meteorit in Hessen

Viele besorgte Anrufe, aber keine Schäden - ein Meteorit am Abendhimmel hat auch in Hessen für Wirbel gesorgt.

vor 47 Minuten

Meteoritenteil beschädigt Hausdach - weitere Untersuchungen
Notrufe wegen Meteorit

Meteoritenteil beschädigt Hausdach - weitere Untersuchungen

Ein lauter Knall, ein Feuerblitz am Himmel, ein getroffenes Haus: Ein Meteorit sorgt für Aufregung. Viele Menschen wenden sich an die Behörden.

09.03.2026

Lichtspektakel, Loch im Dach: Meteorit über Westdeutschland
Viele Sichtungen

Lichtspektakel, Loch im Dach: Meteorit über Westdeutschland

Ein lauter Knall, ein Feuerblitz am Himmel, ein getroffenes Haus: Ein Meteorit sorgt für Aufregung. Viele Menschen wenden sich an die Behörden.

08.03.2026

Astronomie

Weitere Meteoriten in Elmshorn gefunden

Der Fund eines Meteoriten in Elmshorn sorgt für Schlagzeilen. Nun wurden weitere Meteoriten in der Stadt geborgen. Für Experten ist das ein echter Glücksfall.

03.05.2023

Seltenheit

Meteorit trifft Haus in Schleswig-Holstein

Diese Woche hat ein Gesteinsbrocken das Dach eines Hauses durchschlagen. Der unglückliche Zufall ist fast schon eine kleine Sensation.

28.04.2023