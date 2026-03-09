Zahlreiche Notrufe wegen leuchtendem Meteorit in Hessen
Viele besorgte Anrufe, aber keine Schäden - ein Meteorit am Abendhimmel hat auch in Hessen für Wirbel gesorgt.
Wiesbaden/Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) - Sichtungen eines hell leuchtenden Meteoriten haben auch in Hessen für zahlreiche Notrufe bei der Polizei gesorgt. So berichtete eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen von einem «ziemlich heftigen Anruferaufkommen» am Sonntagabend. Auch in Darmstadt meldeten sich nach Angaben einer Polizeisprecherin sehr viele besorgte Anrufer, die den hell leuchtenden Himmelskörper gesehen hatten. Dabei seien auch Befürchtungen geäußert worden, es könnte sich um eine Rakete handeln.
Während im rheinland-pfälzischen Koblenz ein Meteoritenteil ein Hausdach beschädigte, wurde in Hessen über mögliche Schäden nichts bekannt. Bei dem Einschlag in Koblenz war am Sonntagabend nach Angaben des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz ein etwa fußballgroßes Loch entstanden.