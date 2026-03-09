Zahlreiche Notrufe wegen leuchtendem Meteorit in Hessen

Wiesbaden/Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) - Sichtungen eines hell leuchtenden Meteoriten haben auch in Hessen für zahlreiche Notrufe bei der Polizei gesorgt. So berichtete eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen von einem «ziemlich heftigen Anruferaufkommen» am Sonntagabend. Auch in Darmstadt meldeten sich nach Angaben einer Polizeisprecherin sehr viele besorgte Anrufer, die den hell leuchtenden Himmelskörper gesehen hatten. Dabei seien auch Befürchtungen geäußert worden, es könnte sich um eine Rakete handeln.