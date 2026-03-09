Notfälle

Zahlreiche Notrufe wegen leuchtendem Meteorit in Hessen

Viele besorgte Anrufe, aber keine Schäden - ein Meteorit am Abendhimmel hat auch in Hessen für Wirbel gesorgt.

Ein hell leuchtender Meteorit am Abendhimmel hat auch in Hessen für zahlreiche Notrufe bei der Polizei gesorgt. Foto: Gianni Gattus/TNN/dpa
Ein hell leuchtender Meteorit am Abendhimmel hat auch in Hessen für zahlreiche Notrufe bei der Polizei gesorgt.

Wiesbaden/Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) - Sichtungen eines hell leuchtenden Meteoriten haben auch in Hessen für zahlreiche Notrufe bei der Polizei gesorgt. So berichtete eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen von einem «ziemlich heftigen Anruferaufkommen» am Sonntagabend. Auch in Darmstadt meldeten sich nach Angaben einer Polizeisprecherin sehr viele besorgte Anrufer, die den hell leuchtenden Himmelskörper gesehen hatten. Dabei seien auch Befürchtungen geäußert worden, es könnte sich um eine Rakete handeln. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Während im rheinland-pfälzischen Koblenz ein Meteoritenteil ein Hausdach beschädigte, wurde in Hessen über mögliche Schäden nichts bekannt. Bei dem Einschlag in Koblenz war am Sonntagabend nach Angaben des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz ein etwa fußballgroßes Loch entstanden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Meteorit auch im Südwesten zu sehen? Das sagt die Polizei
Meteorit

Meteorit auch im Südwesten zu sehen? Das sagt die Polizei

Ein Meteorit hält die Menschen in Deutschland in Atem. War er auch in Baden-Württemberg zu sehen? Anrufer bei der Polizei berichten von einem «Leuchtball» und einem «Feuerschein am Himmel».

vor 42 Minuten

Meteoritenteil beschädigt Hausdach - weitere Untersuchungen
Notrufe wegen Meteorit

Meteoritenteil beschädigt Hausdach - weitere Untersuchungen

Ein lauter Knall, ein Feuerblitz am Himmel, ein getroffenes Haus: Ein Meteorit sorgt für Aufregung. Viele Menschen wenden sich an die Behörden.

09.03.2026

Lichtspektakel, Loch im Dach: Meteorit über Westdeutschland
Viele Sichtungen

Lichtspektakel, Loch im Dach: Meteorit über Westdeutschland

Ein lauter Knall, ein Feuerblitz am Himmel, ein getroffenes Haus: Ein Meteorit sorgt für Aufregung. Viele Menschen wenden sich an die Behörden.

08.03.2026

Notfälle

Mehr als eine Million Notrufe über die «112» in Hessen

Mit einem Aktionstag will die EU die «112» bekannter machen - denn sie gilt nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten EU. Scherzanrufe können mittlerweile einfacher aufgeklärt werden.

10.02.2024

Wetter

Straße nicht gestreut? Anrufer nerven Polizei

28.11.2023