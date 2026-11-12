Michael Jackson in der Sauna: Thermen laden zur langen Nacht

Bad Nauheim/Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die einen genießen die frische Luft und die bunten Farben des Spätherbstes, die anderen sehnen sich schon jetzt wieder nach wohliger Wärme. In Hessen ist beides möglich: Insbesondere die Heilbäder und Thermen des Landes bieten einen willkommenen Rückzugsort für alle, die dem kalten November für ein paar Stunden entfliehen und neue Energie tanken möchten.

Eine besondere Gelegenheit dazu bietet die «Lange Nacht der Thermen» an diesem Freitag (13. November). Die Aktionsnacht sei eine «Herzensangelegenheit» des Hessischen Heilbäderverbands, sagt dessen Geschäftsführerin Almut Boller. Gerade weil sie die «Vielfalt der verschiedenen hessischen Badeeinrichtungen zeigt».

13 Thermen in Hessen öffnen in diesem Jahr wieder ihre Türen - vielerorts mit verlängerten Öffnungszeiten, besonderen Aufgüssen, Musik und kulinarischen Überraschungen. Das Programm reicht von einer Michael-Jackson-Nacht bis zu Glasharfen-Klängen im Solebecken. Ein Überblick:

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«King of Pop Night» in Bad Nauheim

In der Sprudelhof Therme in Bad Nauheim steht Popstar Michael Jackson im Mittelpunkt. Bei der «King of Pop Night» soll ein DJ Hits der Musik-Ikone und Klassiker der 90er-Jahre auflegen, heißt es auf der Webseite des Hessischen Heilbäderverbands. Selbst die Sauna macht demnach mit: Geplant sind Aufgüsse zu Songs wie «Thriller», «Billie Jean» und «Black or White». Dazu gibt es Salzpeelings, eine Fotobox und thematisch passende Speisen und Getränke. Beginn ist um 17 Uhr.

Spessart Therme: Harfenspiel und Cocktails im Solebecken

Auch die Spessart Therme in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) möchte für ein musikalisches Highlight während des Badebesuchs sorgen. Gleich zweimal am Abend soll im Sole-Intensivbecken live die Glasharfe erklingen. Zuvor können sich die Besucherinnen und Besucher Cocktails im Wasser servieren lassen. Wer lieber selbst aktiv werden möchte, kann sich beim kostenlosen Aqua-Fitness-Riding oder -Jumping auspowern. Geöffnet ist die Therme bis 1.30 Uhr, heißt es auf der Webseite.

Vorgelesene Märchen: «Tausendundeine Nacht» in Kassel

In der Kurhessen Therme in Kassel steht der Freitagabend unter dem Motto «Tausendundeine Nacht». Märchen und Anekdoten aus der orientalischen Geschichtensammlung, Vorleseorte und entspannende Rituale gehören zum Abendprogramm. In den Fass-Saunen im Garten sind zudem Spezialaufgüsse geplant. Eine Besonderheit: Ab 20 Uhr gilt in der gesamten Therme FKK.

Zwischen Eisbaden und Klangschalen - die Odenwald-Therme

Auch in der Odenwald-Therme in Bad König (Odenwaldkreis) können Besucherinnen und Besucher ab 18 Uhr textilfrei schwimmen. Bei der langen Saunanacht stehen außerdem Motto-Aufgüsse, Klangschalen-Rituale und Peelings an. Für den Kontrast zur wohligen Wärme sorgt ein Angebot zum Eisbaden. Ergänzt wird das Programm durch Massagen in der Salzgrotte und saisonale Speisen in der Thermengastronomie.

Neben den vier vorgestellten Einrichtungen beteiligen sich neun weitere Bäder in Hessen an der «Langen Nacht der Thermen». Dazu gehören unter anderem Angebote in Bad Homburg, Willingen und Wiesbaden.

Pilotprojekt aus vergangenem Jahr wird fortgesetzt