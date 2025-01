Migration: Merz sucht Unterstützung bei SPD, Grünen und FDP

Neuhof (dpa) - Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat SPD, Grüne und FDP in einem eindringlichen Appell dazu aufgefordert, den Unions-Anträgen zu einer drastischen Verschärfung der Migrationspolitik in der kommenden Woche zuzustimmen. «Die Parteien der politischen Mitte müssen jetzt zeigen, dass sie in der Lage sind, die Probleme zu lösen», bekräftigte Merz bei einem Wahlkampfauftritt im osthessischen Neuhof.