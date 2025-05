Mihambo hat «Tal» nach Infekt durchschritten

Dresden (dpa) - Nach der Zwangspause wegen eines Infekts kann Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo dem verspäteten Saisonstart mit Zuversicht entgegenblicken. «Sie hat das Tal durchschritten und ist wieder auf dem Weg zu normaler Verfassung», sagte Weitsprung-Bundestrainer Ulli Knapp der Deutschen Presse-Agentur. Beim internationalen Meeting Goldenes Oval in Dresden startet Mihambo am 1. Juni in die WM-Saison.