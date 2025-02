Schritt zur Weitsprung-Revolution? Mihambo ist gespannt

Düsseldorf (dpa) - Wird das ein Schritt zur Weitsprung-Revolution? Beim Leichtathletik-Meeting heute in Düsseldorf springen Olympiasiegerin Malaika Mihambo & Co. erstmals auf größerer Bühne nicht vom Balken, sondern aus einer Take-Off-Zone ab. «Jeder Modus hat seine Vor- und Nachteile und am Ende muss man es einfach mal ausprobieren und abwägen, was besser ist, was den Wettkampf spannender macht, was die Verletzungsanfälligkeit reduziert», sagte die 31-Jährige.