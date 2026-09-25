Lange Spekulationen

Mike Singer und Bachelor-Siegerin Nadja erwarten ein Baby

Gleich zwei Überraschungen auf einmal: Fans vermuten schon lange, dass Mike Singer und Bachelor-Siegerin Nadja Osmanovic ein Paar sind. Jetzt verkünden die beiden es offiziell - genauso wie Nachwuchs.

Schnelles Babyglück für Mike Singer: Der 26-jährige Sänger wird Vater. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Schnelles Babyglück für Mike Singer: Der 26-jährige Sänger wird Vater. (Archivbild)

Offenburg (dpa) - Nach langen Spekulationen ist es nun offiziell: Mike Singer und die Siegerin der aktuellen Bachelor-Staffel Nadja Osmanovic sind ein Paar. Doch damit nicht genug - die beiden erwarten bereits ihr erstes Kind, wie sie durch einen Instagram-Post öffentlich machten. Erst wenige Stunden zuvor hatten die Stuttgarterin und der aus Kehl stammende Sänger die Gerüchte um eine Beziehung durch ein gemeinsames Musikvideo nochmals angefacht. Ob die beiden ein Paar sind, darüber wird im Netz bereits seit Monaten spekuliert. 

Das Paar hatte sich Anfang des Jahres kennengelernt, wie sie jetzt in einem «Bild»-Interview verrieten. Vom ersten Date bis zur gemeinsamen Wohnung im Schwarzwald, wo die werdenden Eltern seit August wohnen, ging dann alles ziemlich schnell. Aber: «Zeit spielt für mich keine Rolle, wenn es sich richtig anfühlt», sagte der 26-jährige Singer der «Bild».

Dass die beiden direkt Nachwuchs bekommen, sei allerdings nicht geplant gewesen. «Wir haben es nicht drauf angelegt, dass ich schwanger werde. Aber wir fanden die Nachricht beide trotzdem schön», erzählte die 29 Jahre alte Osmanovic im «Bild»-Interview.

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Bachelor-Historie spielte keine Rolle

Als sich Singer und Osmanovic kennenlernten, trat die Stuttgarterin für die Augen des TV-Publikums eigentlich noch in der RTL-Dating-Sendung «Die Bachelors» im Kampf um die Rosen an. «Bachelor» Sebastian Paul legte sich sogar vor dem Show-Ende auf Osmanovic fest und schickte erstmals in der Geschichte der Sendung mehrere andere Kandidatinnen frühzeitig nach Hause. Doch schon bald nach dem Finale, aus dem die beiden als Paar gingen, trennten sich ihre Wege.

In der ersten gemeinsamen Zeit mit Singer durfte Osmanovic noch nicht öffentlich über ihre Teilnahme an der Sendung sprechen. «Ich habe es Mike aber natürlich privat erzählt. Er war total verständnisvoll», sagte sie der «Bild». «Wir haben dann auch jede Folge zusammen geschaut.» Auch für Singer spielte der Auftritt in der Dating-Show keine Rolle: «Das war, bevor wir uns kennengelernt haben. Ich finde es sogar mutig, wie Nadja dann damit umgegangen ist.»

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