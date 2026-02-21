DWD-Vorhersage

Milde Temperaturen, aber viel Regen

Wetterumschwung in Hessen: Nach Schnee und Glätte wird es jetzt deutlich wärmer aber regnerisch.

Wer in Hessen das Haus verlässt, könnte einen Regenschirm gut gebrauchen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird es wärmer aber nass. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bestimmen Tauwetter und kräftiger Regen die nächsten Tage. Die Temperaturen steigen demnach auf 5 bis 12 Grad. Immer wieder ziehen dabei Regenwolken auf. Nur gelegentlich lockert es auf. Im Bergland kommt es zudem zu teils stürmischen Böen. In der Nacht kühlt es auf 9 bis 4 Grad ab.

Auch am Sonntag zeigt sich ein ähnliches Bild. Bei 9 bis 14 Grad bleibt es regnerisch und windig. Auch zum Wochenstart muss bei steigenden Temperaturen mit Regen gerechnet werden.

