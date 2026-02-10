Mildere Temperaturen, aber Regen in Hessen
Der Himmel ist bewölkt und ein Regenschirm in der Tasche kann auch nicht schaden. Wie warm muss man sich in den kommenden Tagen in Hessen anziehen?
Offenbach (dpa/lhe) - Am Mittwoch könnten die Temperaturen in Hessen erstmals wieder zweistellig werden. Die Höchstwerte liegen dann zwischen sechs Grad im Nordosten und bis zu elf Grad im Rhein-Main-Gebiet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.
Am Dienstag ziehen allerdings zunächst Wolken auf, im Südwesten kann es vereinzelt auch regnen. In der Nacht zu Mittwoch wird es dann zunehmend regnerisch, heißt es vom Wetterdienst. Auch am Mittwoch bleibt es überwiegend regnerisch.
Für Donnerstag klingt die Vorhersage ähnlich: Es werde «stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch», teilte der DWD mit. Die Höchstwerte der Temperaturen liegen dann wohl zwischen acht und zwölf Grad.