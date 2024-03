Milde Temperaturen in der neuen Woche

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem regnerischen Start erwartet die Menschen in Hessen diese Woche frühlingshaftes T-Shirt-Wetter und gelegentlich etwas Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es am Montag gebietsweise Regen und einzelne Schauer. Im Südwesten könne es Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es ab auf 6 bis 2 Grad, in Bodennähe ist Frost möglich.