Vorhersage

Mildere Temperaturen und vereinzelt Regen im Norden

Das Wetter ist zweigeteilt in Hessen: Während es im Süden überwiegend heiter bleibt, kann es im Norden auch mal regnen.

Die Temperaturen werden milder. (Archivbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Die Temperaturen werden milder. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Die große Hitze ist in Hessen erst einmal vorbei. Zum Start in die Woche wird die 30-Grad-Marke nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht geknackt. Der Montag bringt im Norden Wolken und vereinzelt kurze Schauer. Im Süden werde es heiter bis wolkig und es bleibe niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf maximal 24 Grad im Rhein-Main-Gebiet.

Der Dienstag wird den Meteorologen zufolge mit maximal 26 Grad ein wenig wärmer. Im Süden bleibe es heiter, mehr Wolken gibt es im Norden. Schauer seien aber nur im äußersten Norden möglich. Am Mittwoch ändere sich an den Temperaturen nichts. Im Süden bleibe es teils heiter. Im Norden könne es stark bewölkt werden und im Tagesverlauf sei schauerartiger Regen möglich.

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