Hoch «Günther» bestimmt weiter das Wetter in Deutschland

Offenbach (dpa) - Mild und ungemütlich im Norden, kalt und teils sonnig im Süden: Hoch «Günther» prägt zum Wochenende weiterhin das Wetter in Deutschland. In den kommenden Tagen bis einschließlich Sonntag ändere sich recht wenig am Wetter, sagt Meteorologin Julia Tuschy vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. «Den einen freut es, den anderen nervt es.»