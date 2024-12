Mildere Temperaturen und viel Nebel in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen erwarten die Menschen in den nächsten Tagen tagsüber Temperaturen über null Grad und viel Nebel. Nachts bleibt es frostig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, liegen die Temperaturen am Donnerstag zwischen ein und vier Grad, am Vormittag kann es noch glatt sein. Vereinzelt lockert der Nebel auf, in einigen Gebieten bleibt es aber auch ganztags trüb.