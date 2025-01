Weiter Nebel und Glätte in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Frost, Nebel und Glätte erwarten die Menschen in Hessen in der neuen Woche. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte weiterhin trübes Winterwetter voraus. Zur Wochenmitte seien gefrierender Regen und Glatteis nicht auszuschließen. Noch in der Nacht zum Montag breiten sich erneut Nebelfelder aus, auch zu gebietsweiser Glätte kann es kommen. Der Montag bleibe teils neblig-trüb, teils lasse sich aber auch sonniges Wetter erhoffen. Regen bleibe bei maximal 1 bis 4 Grad aus. In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen auf bis zu minus 5 Grad zurück, in den Bergen sind auch minus 7 Grad möglich. Teils bleibe der Himmel klar, teils werde es stark bewölkt oder neblig-trüb. Wieder sei mit stellenweiser Glätte zu rechnen. Der Himmel bleibe am Dienstag zunächst vielfach stark bewölkt oder neblig-trüb. Im Tagesverlauf werde das Wetter heiterer, auch Sonne sei möglich. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 5 Grad an.