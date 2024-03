Mildes erstes Märzwochenende

Offenbach (dpa/lhe) - Das erste Märzwochenende wird mild aber wolkig in Hessen. Für Samstag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach wechselnde Bewölkung voraus, es bleibe aber trocken. Die Temperaturen klettern auf 11 bis 15 Grad, in Hochlagen um die 9 Grad. In der Nacht zum Sonntag erwartet der DWD ebenfalls einige Wolken, zeitweise soll es auch aufklaren. Es bleibt trocken bei 5 bis 1 Grad.