Frühling in Hessen sehr mild: Aber kein Rekord

Offenbach (dpa/lhe) - Der Frühling 2024 war in Hessen außergewöhnlich mild. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in seiner Frühjahrsbilanz berichtete, war es im Schnitt 10,7 Grad warm. Der Mittelwert der internationalen Referenzperiode zwischen 1961 und 1990 lag demnach bei 7,8 Grad. Einen Temperaturrekord, wie der DWD ihn für ganz Deutschland und einige andere Bundesländer meldete, gab es in Hessen nicht.