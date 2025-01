Regnerisches und stürmisches Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Bei milden Temperaturen erwartet die Menschen in Hessen in den nächsten Tagen wechselhaftes Wetter. Im Tagesverlauf ziehen von Westen schauerartige Regen auf, teilweise ist mit stürmischen Böen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen liegen zwischen vier und elf Grad am Tag und einem bis sechs Grad in der Nacht.