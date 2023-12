Mildes und regnerisches Wetter zum Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Woche startet in Hessen regnerisch und sehr mild mit Tageshöchstwerten bis zwölf Grad. Vor allem in Nordhessen und im Bergland sind starke bis stürmische Böen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. In Kammlagen kann es demnach vereinzelte Sturmböen geben. In der kommenden Nacht fällt den Vorhersagen zufolge stellenweise weiter Regen, es kühlt auf sieben bis drei Grad ab.