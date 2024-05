Wie war der Frühling 2024?

Offenbach (dpa) - Wie war das Wetter im Frühjahr 2024? Heute will der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach Bilanz ziehen. Im vergangenen Jahr war der Frühling in Deutschland so nass wie seit zehn Jahren nicht. Die Temperatur lag 2023 im Mittel bei 8,7 Grad und damit ein Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Der DWD trifft solche Aussagen nach der Auswertung seiner rund 2000 Messstationen.