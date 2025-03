Mildes Frühlingswetter zum Wochenbeginn

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet zum Beginn der Woche mildes Frühlingswetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erreichen die Höchstwerte am Montag 14 bis 18 Grad, in Höhenlagen um 11 Grad. Vormittags ist es demnach heiter, im Laufe des Tages ziehen im Süden des Landes Wolken auf.