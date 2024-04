Mildes und trockenes Wetter in Hessen

Offenbach /dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet wolkiges und trockenes Wetter bei frischen bis milden Temperaturen.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge werden am Mittwoch 13 bis 16 Grad erreicht. In höheren Regionen werden es nur um die 10 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Westwind. Am Vormittag wird noch mit Wolken gerechnet, zum Nachmittag und Abend hin reißt die Wolkendecke auf.